Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост в августе 2024 года была спланирована американскими, британскими и украинскими военными. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным газеты, операция получила название Lunar Hail («Лунный град»). Ее разработка проходила под руководством США.

В статье отмечается, что офицеры Британии и США «контролировали практически все аспекты каждого удара, от определения координат до расчета траекторий полета ракет».

В рамках операции планировалось использовать американские ракеты ATACMS для удара по наиболее уязвимым участкам моста, а беспилотные украинские катера для подрыва опор сооружения.

В ночь на 16 августа российские средства противовоздушной обороны отразили групповой удар 12 оперативно-тактических ракет ATACMS по Крымскому мосту.

7 марта в интервью Guardian командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа выразил уверенность в том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся разрушить Крымский мост. Он отметил, что Украина готовится к третьей операции с этой целью, и напомнил поговорку: «Бог любит троицу».

В ответ на это заместитель председателя общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал слова главы ВМС Украины терроризмом и показателем агонии киевского режима. По его словам, Неижпапа демонстрирует миру свою «гнилую и террористическую суть», когда угрожает разрушить гражданский объект.