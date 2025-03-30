Байден или Трамп. Американцы ответили, кто виноват в инфляции

В высоком уровне инфляции американцы склонны больше винить бывшего президента США Джо Байдена, чем действующего главу Дональда Трампа. Об этом свидетельствует соцопрос телеканала CBS и компании YouGov.

Высокий уровень инфляции в США обусловлен правлением экс-президента Джо Байдена, так полагают 38% респондентов. Напротив, 34% считают, что ответственность лежит на действующем президенте Дональде Трампе.

Еще 19% уверены, что ответственность должны в равной степени разделить Трамп и Байден.

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Кроме того, 55% респондентов не одобрили увлеченность Трампа введением пошлин для других стран. Много недовольных (64%) тем, что Байден не стремится снизить внутренние цены в США.

Неодобрение экономической политике Трампа в целом выразили 52% респондентов.

Соцопрос был проведен 27— 28 марта, в нём участвовало более 2,6 тысячи американцев.