В Европе предложили дату прекращения огня на Украине

Глава Финляндии Александр Стубб рассказал журналистам, что предложил президенту США Дональду Трампу назначить дату прекращения огня на Украине на 20 апреля. Об этом пишет РИА Новости.

Глава страны отметил, что эта дата является подходящим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий.

«Почему 20 апреля? Потому что нам нужен крайний срок, потому что Пасха, и потому что президент Дональд Трамп находится у власти около трех месяцев», — уточнил президент.

По его мнению, необходимо также подготовить «сильный механизм санкций» и запустить его, если Россия и США не договорятся о прекращении огня.

Страны Балтии усмотрели для себя угрозу в прекращении огня на Украине

Ранее Стубб сообщил, что Соединенным Штатам следует вступить в боевые действия на стороне Украины и подать пример союзникам по НАТО.

Президент уточнил, что гарантиями безопасности для Киева станут вооруженная западным оружием украинская армия, миротворческий контингент ЕС.

В том случае, если этих сил не хватит для отражение нападения противника, в боевые действия должна будет вступить армия США со своими вооружениями, разведданными и ресурсами, констатировал Стубб.