Axios: Трамп был в ярости от ошибки своего советника Уолтца и едва не уволил его

Дональд Трамп был в ярости после того, как советник по национальной безопасности Майк Уолтц сказал Fox News, что он собирается выяснить, как произошла утечка в закрытом групповом чате по поводу событий в Йемене, несмотря на то что он добавил знакомого журналиста в список его участников.

Уолтц сказал, что он случайно добавил журналиста в групповой чат Signal, при этом заявив, что им будет проведено расследование того, как это произошло. Это вызвало большой гнев президента, сообщает Axios.

Уолтц оказался в центре скандала, когда случайно добавил редактора неоконсервативного издания The Atlantic Джеффри Голдберга в групповой чат, в котором ключевые советники президента обсуждали планы нападения на цели хуситов в Йемене.

Трамп всерьез рассматривал возможность увольнения Уолтца "из-за унизительной утечки", но "охладел и отговорил себя от этого", отчасти из-за того, чтобы лишить своих критиков удовлетворения, рассказали Axios источники в окружении Трампа. У Уолтца, известного неоконсерватора или "неокона", имеются проблемы с адаптацией к работе в Белом доме. Бывший "зеленый берет" стал советником Трампа после того, как работал конгрессменом, привыкшим быть звездой, отметили собеседники. Он входит в ближний политический круг Трампа наряду с другими высокопоставленными чиновниками - вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

Эта новость появилась после того, как стало известно, что Вэнс, начальник штаба администрации США Сьюзи Уайлз и советник Серхио Гор сказали Трампу уволить Уолтца из-за инцидента. Другие близкие к главе Белого дома чиновники сказали, что он решил держаться за Уолтца, потому что хотел бы избежать повторения высокой текучести кадров, которая имела место во время его первого срока, сообщает New York Times.

Уолтц уже не в первый раз сталкивается с критикой со стороны тех, кто входит в ближайшее окружение американского лидера: известный телеведущий Такер Карлсон, бывший стратег республиканцев и главный советник Трампа во время его первого президентства Стивен Бэннон и другие уже давно скептически относятся к его неоконсервативным взглядам. Бэннон в узком кругу сказал, что Майк Уолтц сохранил свою работу, потому что "мы ненавидим глобалистские СМИ даже больше, чем мы ненавидим неоконов".

Некоторые советники Трампа считают его слишком агрессивным, указывая, что Уолтц, в частности, чересчур настойчиво стремится призвать к военным действиям против Ирана, несмотря на то что сам президент США ясно дал понять, что "предпочел бы заключить сделку". Представитель Уолтца сказал в ответ, что "к болтовне неназванных источников следует относиться со скептицизмом из-за сплетен людей, которым не хватает честности, чтобы назвать свои имена".