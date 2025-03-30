Американская армия начнет бомбардировать Иран, если тот не согласится заключить сделку. Такое заявление президента США Дональда Трампа приводит издание Clash Report.

— Если они не пойдут на сделку, начнутся бомбардировки — и это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели, — приводит слова американского лидера издание.

11 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ на призыв Трампа к прямым переговорам заявил о том, что не собирается разговаривать с ним даже под угрозами.

15 марта Трамп отдал приказ Вооруженным силам Соединенных Штатов начать военные действия против хуситов в Йемене. Глава Белого дома также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и воздержаться от угроз в адрес американского населения и президента, пригрозив привлечением к полной ответственности и отсутствием снисходительности в случае игнорирования этих рекомендаций.

Иран ответил на письмо Трампа

В начале января мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» за двое суток провели ряд атак, наиболее крупной из которых стал обстрел авианосца Соединенных Штатов Америки USS Harry S. Truman вместе с военным кораблями, которые сопровождали его в Красном море.