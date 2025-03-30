СМИ: Трамп пригрозил Ирану бомбежками, «подобных которым они никогда не видели»
Американская армия начнет бомбардировать Иран, если тот не согласится заключить сделку. Такое заявление президента США Дональда Трампа приводит издание Clash Report.
— Если они не пойдут на сделку, начнутся бомбардировки — и это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели, — приводит слова американского лидера издание.
11 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ на призыв Трампа к прямым переговорам заявил о том, что не собирается разговаривать с ним даже под угрозами.
15 марта Трамп отдал приказ Вооруженным силам Соединенных Штатов начать военные действия против хуситов в Йемене. Глава Белого дома также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и воздержаться от угроз в адрес американского населения и президента, пригрозив привлечением к полной ответственности и отсутствием снисходительности в случае игнорирования этих рекомендаций.
В начале января мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» за двое суток провели ряд атак, наиболее крупной из которых стал обстрел авианосца Соединенных Штатов Америки USS Harry S. Truman вместе с военным кораблями, которые сопровождали его в Красном море.