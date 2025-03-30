Умер Ричард Чемберлен

Американский актёр Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах «Сёгун» и «Поющие в терновнике», скончался в возрасте 90 лет, пишет портал Variety.

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Актёр умер поздно вечером в субботу, 29 марта, по местному времени (днём 30 марта мск) от осложнений после перенесённого инсульта.

Чемберлен прославился в 1960-х годах в медицинском сериале «Доктор Килдэр», затем сыграл в рейтинговых сериалах «Сёгун» и «Поющие в терновнике», в фильме «Копи царя Соломона».

За съемки в сериале по роману писательницы Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» артист получил «Золотой глобус».

Ранее сообщалось, что американский актёр Дэнис Арндт, исполнивший роль лейтенанта Филиппа Уокера в киноленте «Основной инстинкт», скончался в США. На момент смерти ему исполнилось 86 лет.