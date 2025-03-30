Болтон рассказал, зачем Трамп хочет присоединить Гренландию к США

Президент США Дональд Трамп полагает, что присоединение Гренландии к стране поможет ему улучшить его репутацию в истории. Таким мнением поделился бывший советник по национальной безопасности Трампа во время его первого президентского срока Джон Болтон.

Он высказался в ходе интервью датской телерадиокомпании DR. По его словам, идея присоединения Гренландии является не новой для США. Он подчеркнул, что в 1868 году занимавший на тот момент должность госсекретаря Уильям Генри Сьюард уже предлагал купить остров, а в 1947 году такая же инициатива прозвучала от экс-президента США Гарри Трумэна.

При этом, по данным Болтона, Трампу купить Гренландию предложил один из его друзей.

"Он (Трамп. – Прим. ред.) думает о покупке Гренландии, поскольку считает, что присоединение территории к США улучшит его репутацию в истории. Это было нормально в 1868 году. Так был устроен мир. Сегодня это происходит не так", – подчеркнул Болтон.

Политик также отметил, что притязания Трампа на Гренландию приведут к ухудшению отношений американского лидера с союзниками. По мнению Болтона, подобные амбиции президента окажутся разрушительными для доверия между США, Данией и островом.

Вместе с тем бывший советник подчеркнул, что никто в конгрессе США не согласился бы на применение военной силы против Гренландии, и Трамп постепенно это осознает.

Трамп впервые заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией в конце прошлого года. После этого правительство Дании, частью которого является остров, сообщило об увеличении расходов на оборону Гренландии.

В свою очередь, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде указал, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. При этом, отметил он, жители не хотят быть ни датчанами, ни американцами.