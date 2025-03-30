Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу необходимо осознать, что Владимира Зеленского следует убрать, заявил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор. Он добавил, что иначе конфликт не удастся урегулировать.

По его словам, если Москва и Вашингтон не смогут урегулировать украинский конфликт, Зеленский «сожжет Украину и украинцев дотла».

По его мнению, возможность такого развития ситуации подтверждают «абсолютно бессмысленные» высказывания украинского лидера.

Ранее Макгрегор сообщил, что Трамп является реалистом, который «понимает, что русские победили». Он также добавил, что миру нужна нейтральная Украина.