Иран ответил на письмо Трампа

Иран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с Тегераном по вопросу ядерной программы, рассказал президент республики Масуд Пезешкиан. Он добавил, что окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран, пишет РИА Новости.

В начале марта Трамп отправил официальное письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В послании американский лидер выдвинул ряд требований к иранской стороне, призвал к переговорам по ядерной сделке.

Тегеран на днях, пояснили ранее в МИД Ирана, отправил ответное письмо, в котором изложил точку зрения руководства страны, а также обозначил красные линии.

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«В этом ответе, хоть и вопрос о прямых переговорах между двумя странами был отвергнут, было заявлено, что путь непрямых переговоров открыт, и было подчеркнуто, что Иран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств [со стороны США] вызвало проблемы на этом пути», — уточнил Пезешкиан.

По его словам, нарушения должны быть непременно компенсированы, Вашингтон должен предпринять меры, чтобы доверие к нему было восстановлено.