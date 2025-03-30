Зеленский обвинил Россию в ударах и потребовал реакции США и Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает реакции США и Европы на удары со стороны России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит Российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции Америки, Европы и всех наших союзников», — написал он.

Зеленский обвинил российскую сторону в якобы нанесении ударов в большинстве регионов Украины. По его словам, было выпущено 1310 управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов и девять ракет разных типов, включая баллистику.

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России продолжают соблюдать мораторий на обстрелы объектов энергосистемы Украины. Однако он подчеркнул, что если Киев продолжит нарушать мораторий, Россия оставляет за собой право ответить тем же.