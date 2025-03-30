Иран отказался разглашать переписку с США

Иранские власти не будут разглашать переписку с представителями Соединённых Штатов, пока того требуют национальные интересы.

Об этом пишет Tasnim, ссылаясь на иранский МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сохранение конфиденциальности международных переговоров является проявлением профессионального поведения.

«Конфиденциальность будет сохраняться, пока того требуют интересы страны», — подчеркнули в МИД исламской республики.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал, что иранские власти в ответном письме американскому лидеру Дональду Трампу отказали Соединённым Штатам в прямых переговорах по вопросу ядерной программы.