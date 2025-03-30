Tasnim: Иран пока что не будет разглашать переписку с США

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Иранские власти не будут разглашать переписку с представителями Соединённых Штатов, пока того требуют национальные интересы.

Иран отказался разглашать переписку с США
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Об этом пишет Tasnim, ссылаясь на иранский МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сохранение конфиденциальности международных переговоров является проявлением профессионального поведения.

«Конфиденциальность будет сохраняться, пока того требуют интересы страны», — подчеркнули в МИД исламской республики.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал, что иранские власти в ответном письме американскому лидеру Дональду Трампу отказали Соединённым Штатам в прямых переговорах по вопросу ядерной программы.

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