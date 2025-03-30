В США раскрыли, что произошло между Залужным и Сырским

Газета The New York Times в своем большом расследовании сообщает, что Валерий Залужный в свою бытность главкомом ВСУ враждебно относился к Александру Сырскому, который тогда являлся командующим Сухопутными войсками Украины. Напомним, что Сырский сменил Залужного на посту главкома ВСУ 8 февраля 2024 года.

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"Отношения Залужного и Сырского были враждебными", - сообщают американские журналисты.

По их данным, Залужный высмеивал Сырского за плохое знание украинского языка и называл "русским генералом".

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В статье говорится, что на всех совещаниях Сырский говорил только на русском языке.

Кроме этого издание еще раз подтвердило, что у Залужного были напряженные отношения и с Владимиром Зеленским, но уже по политическим мотивам, так как Офис президента Украины видел в главкоме потенциального соперника Зеленского на выборах.

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