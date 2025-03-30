Украинские военные вошли летом 2024 года в Курскую область России с американской техникой без разрешения США, об этом пишет обозреватель Адам Энтоус в статье для The New York Times.

Автор статьи заметил, что для американцев вторжение стало серьезным нарушением доверия. В частности, представитель Пентагона назвал действия Киева «шантажом».

По его словам, США постоянно проводили консультации с украинской стороной, указывали на красные линии. В дальнейшем эти линии стирали то Киев, то Вашингтон.

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В частности, в первые месяцы конфликта американцы запретили ВСУ наносить какие-либо удары по Крыму. Через некоторое время они не только сняли запрет, но и предоставили необходимую для атак информацию.

Энтоус уточнил, что противостояние было постоянным и по любому вопросу. По мнению украинцев, американцы не были готовы сделать то, что было необходимо, чтобы помочь им победить.

По мнению американцев, украинцы не были готовы сделать то, что было необходимо, чтобы помочь себе победить, констатировал обозреватель.