В интернете появилось шокирующее видео резни в Бордо

Во французском городе Бордо произошла массовая драка между мигрантами из Афганистана. От ножевого ранения погиб 26-летний мужчина. Обвиняемый арестован, сообщает издание Sud Ouest.

Инцидент произошел 28 марта, около 6:30 вечера на площади Победы в Бордо.

«Внезапно возле McDonald's образовалась толпа. Послышались крики. Затем мужчина упал на землю, получив смертельные ножевые ранения», — сообщает издание.

Драка, произошедшая между несколькими выходцами из Афганистана, унесла жизнь одного из них. Жертве было 26 лет.

Злоумышленник, нанесший удар ножом (1997 года рождения), был задержан полицией рядом с местом происшествия. Он взят под стражу, его обвинили в умышленном убийстве.

Согласно источникам в полиции, обвиняемый объяснил свой поступок неуважительным отношением жертвы к своим близким.

Telegram-канал издания «Царьград» публикует шокирующее видео (строго +18) из соцсетей. На кадрах видно, что убийца спокойно сидит на парапете с большим ножом в руке. Рядом лежит жертва, истекающая кровью.

«Убийца просто сел рядышком с умирающим земляком и просто смотрел, как он испускает дух. Обратите внимание на реакцию прохожих. Она никакая. Они уже привыкли», — пишет «Царьград».

Издание добавляет, что Бордо теперь «не столица виноделия, а мигрантская клоака».