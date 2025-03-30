Названы следующие цели Трампа после захвата Гренландии

Член палаты представителей от Демократической партии Сет Моултон проанализировал в эфире CNN, может ли Трамп захватить Польшу, Индию и другие страны после Гренландии.

Ведущая CNN показала конгрессмену отрывок из выступления Трампа, посвященного Гренландии, и спросила Моултона, существует ли реальная угроза острову со стороны России и Китая.

Моултон заявил, что угроза якобы «реальна», и российские военные на самом деле используют водные пути и создают «множество баз» в Арктике.

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«Да, это реальные проблемы безопасности», — сказал Моултон, добавив, что Соединенные Штаты должны решить эти проблемы, «заручившись помощью наших союзников».

Затем он задался риторическим вопросом о захвате других стран.

«Итак, если Трамп так обеспокоен Россией и Китаем, то хочет ли он захватить Польшу, потому что они граничат с Россией? Хочет ли он захватить Индию, потому что они граничат с Китаем? Хочет ли он захватить Монголию, находящуюся между КНР и РФ? Это просто абсурд, Соединенные Штаты так не действуют. Это глупый способ ведения внешней политики», — сказал конгрессмен.

По его словам, это не укрепляет национальную безопасность, а фактически ставит ее под угрозу, «потому что наша самая большая сила — это наши союзники».

На пресс-конференции в пятницу президент Трамп заявил журналистам, что «Гренландия нужна США, и это очень важно для международной безопасности». Он упомянул о якобы имеющихся потенциальных угрозах со стороны Китая и России.

В субботу Трамп участвовал в турнире по гольфу в своем клубе во Флориде вместе с президентом Финляндии. Глава США позже рассказал журналистам, что обсуждалась насущная потребность Америки в «ледокольных» судах. Это является «явным намеком на его цель захватить Гренландию», отмечает CNN.