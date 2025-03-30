Spiegel: в Европе начинается предвоенный период

Ura.Ru

Германия вступает в предвоенный период, который потребует значительных изменений в подходе к национальной безопасности, включая возможность участия немецких граждан в военных конфликтах. Об этом заявил политический обозреватель Лотар Горрис из немецкого издания Der Spiegel.

СМИ: в Европе начинается предвоенный период
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«Заканчивается послевоенный период, начинается довоенный период. Это момент, когда идея вечного мира, которая так долго казалась реалистичной и естественной, оказывается иллюзией», — написал корреспондент в своем материале.

Также Горрис предупреждает, что немецким солдатам может потребоваться сражаться за свободу Украины, что сейчас кажется немыслимым, но необходимым для обеспечения безопасности.

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В контексте усиления военного потенциала Германии также обсуждается необходимость увеличения численности вооруженных сил. Согласно некоторым оценкам, Бундесверу нужно как минимум 50 000, а возможно и до 90 000 новых солдат.

В марте этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости усиления обороны европейских стран до 2030 года. Она заявила, что в течение следующих пяти лет необходимо увеличить боеприпасы, усилить оборонные системы и наладить производство беспилотников. До этого в администрации США давали понять, что снизят свое присутствие в ЕС.