Германия вступает в предвоенный период, который потребует значительных изменений в подходе к национальной безопасности, включая возможность участия немецких граждан в военных конфликтах. Об этом заявил политический обозреватель Лотар Горрис из немецкого издания Der Spiegel.

«Заканчивается послевоенный период, начинается довоенный период. Это момент, когда идея вечного мира, которая так долго казалась реалистичной и естественной, оказывается иллюзией», — написал корреспондент в своем материале.

Также Горрис предупреждает, что немецким солдатам может потребоваться сражаться за свободу Украины, что сейчас кажется немыслимым, но необходимым для обеспечения безопасности.

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В контексте усиления военного потенциала Германии также обсуждается необходимость увеличения численности вооруженных сил. Согласно некоторым оценкам, Бундесверу нужно как минимум 50 000, а возможно и до 90 000 новых солдат.

В марте этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости усиления обороны европейских стран до 2030 года. Она заявила, что в течение следующих пяти лет необходимо увеличить боеприпасы, усилить оборонные системы и наладить производство беспилотников. До этого в администрации США давали понять, что снизят свое присутствие в ЕС.