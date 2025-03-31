В Венгрии назвали провокацией заявления ЕС об угрозе со стороны России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что Россия не угрожает ни европейским странам, ни ЕС в целом. С его точки зрения, наибольшую опасность для объединения сейчас представляет «провоенная политика Брюсселя». Тезисы главы венгерской дипломатии прозвучали на фоне продолжающегося нагнетания военной истерии в Евросоюзе по поводу возможного военного столкновения с РФ. Как считают аналитики, таким образом Брюссель пытается оправдать резкий рост военных расходов на фоне сокращения финансирования социальной сферы.

© RT на русском

Россия не угрожает ни одному государству Евросоюза, равно как и объединению в целом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.

«Сегодня ни одно государство ЕС, как и сообщество в целом, не находится под угрозой со стороны России», — приводит его слова ТАСС.

Предложение Еврокомиссии о подготовке жителями запасов воды и продуктов на 72 часа на случай масштабного кризиса Сийярто назвал «поразительной и необоснованной истерией, в которой отсутствуют все признаки здравого смысла».

Венгерский дипломат считает, что наибольшую угрозу для Европы сегодня представляет «провоенная политика Брюсселя». По его мнению, для Евросоюза недопустимо проводить политику эскалации войны.

Петер Сийярто также полагает, что в случае успеха мирных переговоров России и США политикам, выступающим сегодня за продолжение конфликта, «придётся столкнуться с законным вопросом, почему в течение последних трёх лет они не поддерживали прекращение военных действий» на Украине.

«Можно также спросить, где те сотни миллиардов евро, которые брюссельские политики выделили Украине в кредит из денег европейского народа, в то время как сами украинцы говорят, что не могут содержать ни армию, ни своё государство», — отметил глава МИД Венгрии.

Европа готовится к войне?

Слова Сийярто прозвучали на фоне продолжающегося нагнетания военной истерии в Европе. Так, министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене в интервью Financial Times заявили, что прекращение огня на Украине якобы резко увеличит угрозу безопасности стран Балтии, так как Россия после этого «нарастит военные возможности и быстро перераспределит свои силы».

Оба министра также выступили против передислокации войск НАТО из своих стран на Украину в рамках миссии по контролю за соблюдением режима прекращения огня и «сдерживания» России, так как это, по их словам, может поставить под угрозу безопасность восточного фланга альянса.

Между тем в Германии также продолжают пугать население возможным нападением России на ЕС. Так, газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документы силовых структур пишет, что, несмотря на санкции, Россия «способна подготовиться в военном отношении настолько», что вскоре сможет напасть на страну НАТО. По данным Берлина, к концу десятилетия Россия, «вероятно, выполнит все условия, чтобы быть готовой к ведению крупномасштабной обычной войны».

Подогревает алармистские настроения и Еврокомиссия, которая в стратегии по готовности Евросоюза к кризисам и угрозам призвала сформировать запасы жизненно необходимых продуктов, чтобы обеспечить автономное выживание в течение 72 часов.

«В случае чрезвычайных ситуаций очень важен начальный период. Комиссия представит государствам-членам руководящие принципы для самообеспечения населения в течение как минимум 72 часов. В рамках инициативы PreparEU эти руководящие принципы будут затрагивать такие вопросы, как хранение предметов первой необходимости, планирование на случай кризиса, доступность убежищ, меры по обеспечению доступа к важнейшим участкам местности и пространствам, а также другие меры по защите населения, животных и имущества в случае кризиса», — говорится в документе ЕК.

В качестве причин для принятия таких мер были названы конфликт на Украине, геополитическая напряжённость, киберугрозы, иностранные манипуляции информацией, а также изменение климата и стихийные бедствия.

Помимо этого, в марте ЕК представила дорожную карту стратегии «Готовность-2030» (Readiness 2030), которая предполагает перевооружение и укрепление оборонного потенциала Евросоюза. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, основными приоритетами ЕС станут наращивание расходов на оборону, инвестирование в военную промышленность на общеевропейском уровне, увеличение поддержки Украины, а также укрепление оборонно-промышленной базы Европы.

Ранее фон дер Ляйен также представила план масштабного перевооружения Европы на €800 млрд.

«Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону. Как в ответ на насущную потребность действовать и поддержать Украину в краткосрочной перспективе, так и для решения вопроса о долгосрочной потребности взять на себя большую ответственность за нашу же, европейскую безопасность», — заявила тогда глава ЕК.

Пушки вместо масла

По мнению аналитиков, Брюссель использует истерию по поводу «российской угрозы» для оправдания масштабных вливаний в оборонный сектор.

«Миф о российской угрозе раздувается для выделения дополнительных денег, напряжения экономики стран ЕС, чтобы они вкладывали больше в ВПК, выискивали для этого астрономические суммы. При этом всем понятно, что заявления о якобы готовящемся нападении России — это полнейшая глупость. Отдельные члены ЕС, для которых новый курс Брюсселя станет тяжёлым бременем, говорят об этом открыто», — сказал в комментарии RT ведущий эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов назвал Венгрию одной из стран, трезво оценивающих ситуацию с безопасностью в Европе.

«Правительство Венгрии давно демонстрирует благоразумие на фоне отказавшегося от здравомыслия Евросоюза. В ЕС раздувают истерику по поводу якобы агрессивных планов Москвы. Это, конечно, политическая утка, цель которой — оправдать резкий рост военных расходов за счёт сокращения финансирования социальной сферы. Некоторые деятели там уже прямо говорят, что нужно избавляться от социальных гарантий и всё бросать на укрепление военно-промышленного комплекса», — отметил политолог в беседе с RT.

Эксперты также обращают внимание на то, что на Западе сейчас главным ястребом становится именно ЕС, в то время как США пересматривают свою политику в Европе.

«Ещё полгода назад ястребами обычно называли США, а ЕС был на втором месте. Но всё изменилось из-за прихода Трампа к власти. Теперь Брюссель в большей степени выступает за продолжение конфликта», — отметил Семибратов.

Как констатировал в разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, «американцы стали трезвее оценивать военные, экономические и политические риски».