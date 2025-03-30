В Прибалтике заявили об угрозе после прекращения огня на Украине

Прекращение огня на Украине «резко усилит угрозу безопасности для республик Прибалтики». Так утверждают министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене, сообщает Financial Times.

По мнению министров из стран Прибалтики, Россия «продолжит реализацию планов по перевооружению и передислокации войск на северо-восточный фланг НАТО», когда будет прекращен огонь на Украине.

Певкур считает, что Россия якобы «быстро перераспределит силы, и уровень угрозы значительно вырастет».

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Ему вторит Шакалене, призывающая «не питать иллюзий».

«Россия воспользуется паузой после прекращения огня, чтобы увеличить свои военные возможности», — уверена она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать, а «российская угроза» — это «чушь собачья» и «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией».