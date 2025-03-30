В США ожидают кардинального решения Трампа по России после конфликта

Американское издание National Interest допускает, что после окончания конфликта на Украине для США и России могу открыться новые возможности для переосмысления двусторонних отношений. Автор считает, что президент Дональд Трамп может пойти на кардинальное изменение политики в отношении Москвы поо сравнению с последними годами.

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"Похоже, что президент Трамп готов скорректировать американскую стратегию", - говорится в статье.

Издание подчеркивает, что для нынешней американской администрации экономическое партнерство с Россией может оказаться более перспективным направлением, чем постоянное санкционное и политическое давление.

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Автор пишет, что это будет выгодно для США и поможет сделать Европу "более мирным континентом".

Ранее министр финансов США Скотти Бессент заявлял, что Вашингтон готов рассмотреть запрос Москвы в рамках переговоров об урегулировании на Украине об ослаблении ряда санкций, в частности о подключении Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT. Однако, пока на это не соглашается Европа.