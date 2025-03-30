В Европе раскрыли, какое решение Трампа загнало Зеленского в угол

Президент Украины Владимир Зеленский был загнан в угол сделкой по редкоземельным ресурсам, предложенной хозяином Белого дома Дональдом Трампом, пишет французская газета Le Monde. Автор публикации указал, что украинский лидер оказался в чрезвычайно сложной ситуации.

Загнанный в угол украинский президент пытается сделать вид, что он храбрый, — говорится в публикации.

Автор отмечает, что, с одной стороны, заключение сделки обернется предательством интересов Украины, а с другой — есть большой риск навлечь на себя гнев Трампа. В газете отметили, что последствия для страны могут стать катастрофическими.

В США Трампу и Путину предложили решение о судьбе Зеленского

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что отказ Зеленского заключить с США сделку по редкоземельным ресурсам положит конец его президентству. По его словам, в этом случае Вашингтон будет считать украинское руководство недоговороспособным.

До этого Дубинский заявил, что Зеленский решил проверить, как Киев справится в переговорах с Москвой без поддержки США. По мнению парламентария, украинский лидер решил положиться на посреднические усилия Франции и Великобритании. Он отметил, что это приведет к военному поражению страны.