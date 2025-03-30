Власти в Мьянме обратились с чрезвычайной просьбой к российским спасателям

Власти Мьянмы, пострадавшей от сильного землетрясения, обратились за помощью к России. В страну прибыла группа из 120 российских специалистов, включая спасателей, врачей и кинологов. Об этом ТАСС сообщил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов.

«Местные власти очень активно участвуют в работе, им очень нужна помощь российских спасателей», — заявил Воронцов в беседе с ТАСС.

По его словам, Министерство по чрезвычайным ситуациям России (МЧС) направило в Мьянму группу из 120 человек, включая спасателей, медицинских работников и кинологов. Сегодня на территорию Мьянмы был доставлен аэромобильный госпиталь на борту самолета МЧС.

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Кроме того, мьянмский телеканал Myanmar TV сообщает о прибытии в страну международных спасательных групп из России, Китая, Индии, Сингапура и Таиланда. Команды будут осуществлять деятельность в районах, наиболее пострадавших от недавнего землетрясения. Особое внимание будет уделено городу Мандалай.

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Ранее транспортный самолет Вооруженных сил Республики Беларусь отправился в Мьянму для того, чтобы доставить туда белорусский спасательный отряд МЧС. Специальный отряд «ЗУБР» включает в себя 66 спасателя, а также четыре собаки-поисковика и четыре единицы спецтехники с необходимым оборудованием, передает RT.