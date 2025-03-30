Украинцы распродают в интернете иностранную военную и гуманитарную помощь.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на анализ данных социальных сетей.

Волгоградские волонтеры приняли участие в гуманитарной миссии в Курской области

По данным агентства, на специализированном сайте продаются американские, шведские, норвежские, французские, канадские и польские сухпайки. Кроме того, там можно приобрести иностранную форму, спальники, противогазы, шлемы, литературу стран НАТО и многое другое.

Продавцы подтверждают оригинальность происхождения фотографиями маркировок и номерными бирками.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы вручали повестки мужчинам в Богоявленке в Донецкой Народной Республике под предлогом якобы выдачи гуманитарной помощи.

В The Economist также писали, что украинские беженцы потеряли желание возвращаться на родину.