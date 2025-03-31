Недельный траур объявлен в Мьянме

В Мьянме объявлен недельный национальный траур из-за последствий серьезного землетрясения, заявил премьер-министр Мин Аун Хлайн.

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"В эти дни национальный флаг должен быть приспущен", – цитирует РИА Новости.

Кроме того, информации о пострадавших россиянах еще не поступало, заявил посол России в Мьянме Искандер Азизов в эфире телеканала "Россия-24".

"Нет, такой информации, к счастью, у нас нет", – заявил Азизов в ответ на вопрос, есть ли данные о пострадавших россиянах.

Землетрясение произошло в Мьянме в пятницу, 28 марта. Очаг подземных толчков располагался неподалеку от тайской провинции Ратчабури. По последним данным, жертвами землетрясения в Мьянме стали 1,7 тысячи человек, а еще 3,4 тысячи получили травмы и около 300 числятся пропавшими без вести.

В тайском Бангкоке погибли 17 человек, а пострадали 32 человека. По указанию Владимира Путина в Мьянму были направлены несколько самолетов российского МЧС со спасателями и врачами. Специалистов отправили в наиболее пострадавший от землетрясения город Мандалай.