Сийярто высказался об ударах по энергоинфраструктуре Венгрии

Удары по энергетической инфраструктуре Венгрии являются атакой на суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в разговоре с РИА Новости.

© Лента.ру

По его словам, энергетическая безопасность относится к вопросу суверенитета. «Мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет», — подчеркнул Сийярто.

Венгерский политик также приветствовал договоренность о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергообъектам. Он указал, что в их списке фигурирует инфраструктура, по которой российские нефть и газ поступают в Венгрию.

Ранее Петер Сийярто рассказал, что поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» были приостановлены из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Произошедшее он назвал нападением на суверенитет Венгрии.