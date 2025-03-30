Глава Пентагона в секретном документе назвал главную угрозу для ВС США

Министр обороны США Пит Хегсет назвал потенциальный конфликт с Китаем из-за Тайваня приоритетом для вооруженных сил Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

© Lenta.ru

По данным издания, глава Пентагона в секретном руководстве по вопросам национальной обороны счет Китай единственной постоянной угрозой для ведомства. В документе Хегсет рассмотрел возможное вторжение на Тайвань в качестве приоритетного сценария.

«Недопущение того, чтобы захват Тайваня Китаем стал свершившимся фактом, при одновременной защите США — единственный сценарий для министерства», — говорится в документе.

При этом газета отметила, что некоторые отрывки руководства Хегсета практически полностью повторяют отчет консервативного аналитического центра Heritage Foundation за прошлый год.

Ранее Пит Хегсет заявил, что Китай и нелегальные мигранты представляют главную угрозу для США.