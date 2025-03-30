Шеф Пентагона в секретном руководстве назвал защиту Тайваня приоритетом США

Американские военные получили секретное руководство по нацобороне, подписанное главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом пишет The Washington Post (WP). Как сообщает издание, в документе акцент сделан на сдерживание притязаний Китая на Тайвань и укрепление внутренней обороны.

Руководство напоминает отчет консервативного аналитического центра Heritage Foundation за прошлый год, а некоторые отрывки полностью его повторяют. WP уточняет, что секретный документ был разослан по Пентагону в середине марта и устанавливает приоритеты для старших должностных сотрудников оборонного ведомства.

"В нем (документе. - "Газета.Ru") ... описывается реализация видения президента Дональда Трампа по подготовке и победе в потенциальной войне против Пекина и защите Соединенных Штатов от угроз в "ближнем зарубежье", включая Гренландию и Панамский канал", - говорится в статье.

Согласно секретному документу, руководство Хегсета рассматривает потенциальный конфликт на Тайване как сценарий, который должен быть приоритетным по сравнению с другими.

"Китай - единственная угроза, которую департамент может себе позволить", - отмечается в руководстве.

Там также говорится о том, что Пентагон "примет на себя риск на других театрах военных действий" с учетом ограничений по персоналу и ресурсам. Ведомство намерено давить на союзников в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, чтобы заставить их повысить расходы на оборону и взять на себя сдерживание России, КНДР и Ирана. На этой неделе разведка США заявила о наращивании Китаем военного потенциала. Вооруженные силы КНР развивают передовые сферы вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, подлодки, "продвинутые средства ведения войны в космосе и киберпространстве", а также увеличивают арсенал ядерного оружия. При этом Пекин хотел бы улучшить отношения с США, чтобы "продвигать свои интересы и избегать конфликтов".