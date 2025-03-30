Профессор Малинен: Трамп больше не может препятствовать РФ в достижении мира

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что США под руководством Дональда Трампа исчерпали возможности для одновременного противодействия России на Украине, давления на Иран и сдерживания Китая. Об этом он написал в социальной сети X.

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"Попытки затянуть конфликт на Украине, чтобы связать Россию, и одновременные угрозы в адрес Ирана и Китая с помощью раздутых ресурсов — это блеф. Он скоро станет очевиден", — отметил Малинен.

По его словам, Вашингтон больше не способен эффективно участвовать в нескольких геополитических процессах. Эксперт добавил, что администрация Трампа пытается скрыть нехватку ресурсов, но эта стратегия обречена на провал. "У США больше нет карт для игры в такой многомерный покер", — резюмировал он. 28 марта Трамп заявил о наличии прогресса в урегулировании украинского конфликта. При этом американский лидер отметил сохранение напряженности и взаимного недоверия между противоборствующими сторонами.