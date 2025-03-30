Франция назвала призыв США отказаться от политики инклюзивности неприемлемым

Министерство внешней торговли Франции раскритиковало призывы США к французским компаниям отказаться от программ инклюзивности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

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"Американские угрозы ввести неоправданные таможенные пошлины как способ давления на корпоративную политику Франции неприемлемы", — заявили в министерстве.

Там подчеркнули, что вопросы инклюзивности — внутреннее дело компаний и государства, а внешнее вмешательство нарушает принципы суверенитета. Вашингтон призвал французские компании отказаться от политики инклюзивности, если они хотят продолжать работать с американским правительством.

Организациям дали пять дней, чтобы подтвердить, что они "соблюдают все применимые федеральные антидискриминационные законы" США, а в случае отказа попросили предоставить "подробные причины". Посольство США в Париже не комментировало эту информацию, но сообщило, что проверило более 15 тыс. соглашений. Как и зачем Дональд Трамп поборется с многообразием и равенством — в материале "Газеты.Ru".