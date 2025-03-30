Трамп и Стубб сыграли в гольф

Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Финляндии Александером Стуббом вопрос покупки ледоколов.

"Президент Стубб и я рассчитываем укрепить партнерство между Соединенными Штатами и Финляндией, что включает в себя покупку и разработку большого количества крайне необходимых США ледоколов", - написал хозяин Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Политики вместе сыграли в гольф на территории клуба, расположенного в Палм-Бич (штат Флорида).

Стоит напомнить, что 13 марта во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что Соединенные Штаты для усиления своего присутствия в Арктике намерены заказать 48 ледоколов.

Ранее Трамп обрушился с критикой в адрес ЕС, подчеркнув, что европейцы обокрали американцев. Жесткие заявления президента США связаны с его нежеланием делать исключения для Европы в вопросе введения новых пошлин.