Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос раскритиковала вице-премьера Сербии Александра Вулина за интервью российскому госагентству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал N1.

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По ее мнению, «флирт с Москвой» не поможет Сербии стать членом ЕС.

«Надеюсь, что господин Вулин не будет в новом правительстве. Потому что тот, кто действует антиевропейски, не может в то же время вести Сербию в ЕС», — подчеркнула она.

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До этого Вулин дал интервью РИА Новости. В разговоре с агентством он заявил, что Сербия никогда не станет членом ЕС и выразил желание, чтобы страна однажды стала полноправным членом БРИКС. Кроме того, Вулин поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе с массовыми протестами.