Зеленский объяснил активность ВСУ на территории России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют активность на территории России, заявил в своем Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский.

Он объяснил, что эта активность не дает российским военным зайти в Сумскую и Харьковскую области. Зеленский поблагодарил за «устойчивость» украинские подразделения в Курской области и на южных направлениях.

Ранее Associated Press со ссылкой на источники писало, что украинские военные и чиновники заявили об ожидании нового наступления России, направленного на усиление давления на Киев и укрепления позиций Москвы перед возможными переговорами по урегулированию конфликта, в ближайшее время.

В Раде спрогнозировали фатальный шаг Зеленского

27 марта Зеленский предположил, что Вооруженные силы (ВС) России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области.