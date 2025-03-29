На Украине могут появиться космические войска

Минобороны Украины создало управление космической политики, которое организует взаимодействие государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны и будет способствовать созданию космических войск. Об этом сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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"У нас есть закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили на Украину, а это и еще создание космических войск", - сказала Черногоренко.

По ее словам, оборонное ведомство намерено стать основным заказчиком на Украине космической техники, продуктов и услуг. А это управление должно объединить государственные и частные институты, ученых космической отрасли для взаимодействия с силами обороны.

Она добавила, что до 2030 года Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений о воздушных тревогах и контроля космического пространства.

В январе 2021 года кабмин одобрил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы. Она предполагала создание до 2 тыс. новых рабочих мест в космической отрасли и рост научно-технического персонала в этой сфере.