Пентагон пересмотрит численность гражданского персонала

Министр обороны США Пит Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

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Хегсет подписал документ о пересмотре численности гражданского персонала ведомства и его реструктуризации. Отмечается, что конечным результатом работы должно стать сокращение числа штатных гражданских должностей.

Структура Пентагона должна прийти к состоянию, когда она «содержательна, поджара и готова побеждать», подчеркивается в документе.

В министерстве насчитывается около 900 тысяч гражданских служащих.

Ранее стало известно, что шеф Пентагона брал жену, бывшего продюсера канала Fox News, на встречи с иностранными военными коллегами, на которых обсуждалась секретная информация. Супруга Хегсета, в частности, присутствовала на переговорах о прекращении Соединенными Штатами обмена разведывательными данными с Украиной.