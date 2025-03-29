DPA: в Берлине прошла демонстрация правых радикалов
В Берлине прошла демонстрация правых радикалов, а также несколько контрдемонстраций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на DPA.
«Праворадикальная группа «Третий путь» провела демонстрацию, в которой приняли участие примерно 250 человек... Напротив неё, по другую сторону заграждений, стояли несколько сотен контрдемонстрантов», — говорится в сообщении.
Несколько человек задержаны.
22 марта сообщалось, что более 800 человек приняли участие в демонстрации сторонников праворадикальной идеологии в Берлине.