В Берлине прошла демонстрация правых радикалов, а также несколько контрдемонстраций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на DPA.

«Праворадикальная группа «Третий путь» провела демонстрацию, в которой приняли участие примерно 250 человек... Напротив неё, по другую сторону заграждений, стояли несколько сотен контрдемонстрантов», — говорится в сообщении.

Несколько человек задержаны.

22 марта сообщалось, что более 800 человек приняли участие в демонстрации сторонников праворадикальной идеологии в Берлине.