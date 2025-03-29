Стало известно требование Киева к США по ресурсной сделке

Украина требует внести поправки и изменения в экономическое соглашение о ресурсах, предложенное Вашингтоном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, «знакомый с вопросом».

Украинские официальные лица накануне провели видеоконференцию со своими американскими коллегами. Они «попросили разъяснений» по поводу почти 60-страничного проекта соглашения.

По словам источника, знакомого с вопросом, Зеленский и его окружение «выразили обеспокоенность» и добиваются поправок к сделке. В Киеве отказываются платить за военную и экономическую помощь в полном объеме и говорят о «потенциальном противоречии проекта с целями по членству страны в ЕС». Кроме того, украинцы хотят больше инвестиций от США.

«Украина попросит внести изменения в новую масштабную экономическую сделку, предложенную президентом Дональдом Трампом, в том числе обещание увеличить инвестиции США», — заявил источник.

По его словам, американцы не стали возражать против опасений, высказанных Киевом. Это говорит о готовности Вашингтона вносить изменения в соглашение.

Предсказаны последствия для Украины от новой сделки по ресурсам с США

Нынешний проект соглашения предоставляет США контроль над крупными инвестициями в экономику Украины, включая горнодобывающую промышленность, добычу нефти и газа. Кроме того, документ предусматривает, что Киев обязан заплатить за уже предоставленную военную и экономическую поддержку США.