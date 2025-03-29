В Раде спрогнозировали фатальный шаг Зеленского

Владимир Зеленский откажется подписывать сделку по минералам и ресурсам с США, что положит конец его пребыванию у власти. Против ключевых олигархов и политиков Украины при этом введут смертельные санкции. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Дубинский считает, что скоро станет ясно, какой срок отведен Зеленскому. Он равен времени, отведенному США на подписание договора о ресурсах и минералах Украины.

«Относительно спокойно между США и Украиной будет только в этот промежуток времени. С момента отказа от подписания (я не исключаю 1 или 2 раунда переговоров), режим Зеленского будет рассматриваться как полностью недоговороспособный + обманувший США», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Он предположил, что после демарша Зеленского американцы введут санкции против ключевых олигархов и политиков Украины. Их счета будут заблокированы, а «бизнес-процессы свернутся».

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Для Украины санкции станут смертельными и «выльются в резкую девальвацию гривны и рост цен, что запустит процесс смены власти изнутри». Любому новому правительству Украины придется подписать ту или иную версию минерального договора, чтобы санкции снять.

«Но этот сценарий сработает, если Украина к тому моменту не потерпит военное поражение от РФ», — отметил Дубинский.

Сейчас депутат Александр Дубинский находится в киевском СИЗО по подозрению в госизмене.