В Раде спрогнозировали фатальный шаг Зеленского

Майк Габриелян

Владимир Зеленский откажется подписывать сделку по минералам и ресурсам с США, что положит конец его пребыванию у власти. Против ключевых олигархов и политиков Украины при этом введут смертельные санкции. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.

В Раде спрогнозировали фатальный шаг Зеленского
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Дубинский считает, что скоро станет ясно, какой срок отведен Зеленскому. Он равен времени, отведенному США на подписание договора о ресурсах и минералах Украины.

«Относительно спокойно между США и Украиной будет только в этот промежуток времени. С момента отказа от подписания (я не исключаю 1 или 2 раунда переговоров), режим Зеленского будет рассматриваться как полностью недоговороспособный + обманувший США», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Он предположил, что после демарша Зеленского американцы введут санкции против ключевых олигархов и политиков Украины. Их счета будут заблокированы, а «бизнес-процессы свернутся».

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Для Украины санкции станут смертельными и «выльются в резкую девальвацию гривны и рост цен, что запустит процесс смены власти изнутри». Любому новому правительству Украины придется подписать ту или иную версию минерального договора, чтобы санкции снять.

«Но этот сценарий сработает, если Украина к тому моменту не потерпит военное поражение от РФ», — отметил Дубинский.

Сейчас депутат Александр Дубинский находится в киевском СИЗО по подозрению в госизмене.