Депутат Рады Дубинский назвал подписание Зеленским сделки с США аферой

Подписание Владимиром Зеленским сделки по минералам с президентом США Дональдом Трампом станет самой большой аферой.

С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, отметив, что в том виде, в котором это соглашение существует сейчас, Рада ратифицировать его не может.

«Это не договор между двумя государствами... Это офшорный фонд, деньги в который будет вкладывать какое-то госагентство по поручению кабмина... Поверьте, эта афера будет ещё похлеще, чем отмена выборов и узурпация власти», — написал Дубинский в Telegram-канале.

При этом он также предположил, что отказ от сделки по минералам с США положит конец режиму Зеленского.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предупредил о неизбежной реакции президента США Дональда Трампа на отказ Зеленского от его требований.