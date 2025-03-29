Российские туристы рассказали о землетрясении в Бангкоке

Российские туристы рассказали, что в момент землетрясения в Бангкоке (Таиланд) людей из отелей экстренно выводили на улицу. Они добавили, что с небоскребов лились потоки воды, пишет РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу, 28 марта, на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

Эпицентр располагался к западу от второго по величине города Мьянмы Мандалая. Жертвами стали более тысячи человек, свыше двух тысяч получили травмы.

«Мы ехали на такси по мосту. В момент землетрясения просто мост качало. Мы даже не поняли, думали это ветер. Раза два-три качнуло. Потом водителю жена позвонила и сказала, что было землетрясение. Мы позвонили внуку, он сказал, что землетрясение, всех вывели на улицу и они стояли на улице, ждали», — отметили иркутяне, которые вернулись из Бангкока.

По их словам, толчки хорошо ощущались в отелях. Они добавили, что с больших гостиниц лилась вода, на верхних этажах ломались стеклянные конструкции.

Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек

Вместе с тем, заметили туристы, в Паттайе все было спокойно. Катастрофа сказалась только на работе аэропорта — на 30 минут он был закрыт на прием и выпуск воздушных судов.