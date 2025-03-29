В Дании начались антиамериканские демонстрации

Несколько сотен человек провели демонстрацию в субботу перед американским посольством в Копенгагене, чтобы продемонстрировать поддержку Гренландии. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

Митинг у американского посольства собрал от 800 до 1000 человек. Они протестовали против неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США хотят взять под контроль Гренландию.

«Гренландия не продается» и «Отвалите, США!»(Back off, USA) — было написано на транспарантах.

Демонстранты также принесли к посольству национальные флаги Гренландии и Дании. Организатор митинга Карен Литтауэр заявила, что Вашингтон оказывает «неприемлемое давление как на Гренландию, так и на Данию».

Антиамериканские демонстрации в субботу прошли и во втором по величине городе страны Орхусе,

Акции приурочили к визиту вице-президента США Дж. Ди Вэнса и его супруги в Гренландию.