NS: позиция Зеленского мешает Трампу заключить мир
Отказ Владимира Зеленского пойти на «территориальные уступки» является препятствием для миротворческих усилий президента США Дональда Трампа. Так считает Раджан Менон, обозреватель британского издания New Statesman (NS).
Колумнист полагает, что, на данный момент переговоры по Украине «привели к заключению предварительных соглашений в пользу России». Однако в дальнейшем ход переговоров может осложниться из-за позиции Владимира Зеленского.
«Для Трампа самым большим препятствием на пути к миру на Украине является отказ Зеленского пойти на территориальные жертвы…», — пишет Раджан Менон.
По мнению обозревателя, Трамп считает, что «сложные глобальные проблемы решаются путем заключения сделок между такими людьми, как он, Путин и Си Цзиньпин». Это, в частности, доказывает отношение американского лидера к Канаде и Мексике, замечает журналист.
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Менон также напомнил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону признал легитимность референдумов в новых регионах России.