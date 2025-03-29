Отказ Владимира Зеленского пойти на «территориальные уступки» является препятствием для миротворческих усилий президента США Дональда Трампа. Так считает Раджан Менон, обозреватель британского издания New Statesman (NS).

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Колумнист полагает, что, на данный момент переговоры по Украине «привели к заключению предварительных соглашений в пользу России». Однако в дальнейшем ход переговоров может осложниться из-за позиции Владимира Зеленского.

«Для Трампа самым большим препятствием на пути к миру на Украине является отказ Зеленского пойти на территориальные жертвы…», — пишет Раджан Менон.

По мнению обозревателя, Трамп считает, что «сложные глобальные проблемы решаются путем заключения сделок между такими людьми, как он, Путин и Си Цзиньпин». Это, в частности, доказывает отношение американского лидера к Канаде и Мексике, замечает журналист.

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Менон также напомнил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону признал легитимность референдумов в новых регионах России.