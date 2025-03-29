Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что Украина на поле боя игнорирует реалии в конфликте с Россией. Об этом он сказал в интервью каналу YouTube-каналу Ultrahang.

По его словам, Украина и Евросоюз по-прежнему настроены на продолжение конфликта и не хотят делать выводов из опыта, накопленного за последние три года.

«А опыт заключается в том, что линия фронта перемещается на запад, а не на восток», — цитирует Сийярто ТАСС.

Министр отметил, что ситуация на поле боя складывается в пользу России, несмотря на военную и финансовую помощь Киеву со стороны Запада.

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Сийярто добавил, что Владимир Зеленский был поставлен перед фактами на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и столкнулся там с реальностью. Эта реальность, как подчеркнул политик, будет иметь значение на переговорах по урегулированию конфликта.

Ранее Сийярто заявил, что разговор об отправке миротворцев на Украину является преждевременным.