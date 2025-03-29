Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала свой арест попыткой властей Молдавии растоптать волю гагаузского народа. Обращение, переданное через адвокатов, опубликовано в Telegram-канале башкана.

Районный суд Кишинева в пятницу, 28 марта, частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.

Глава региона отметила, что суд принял решение отправить ее под арест по «абсолютно сфабрикованному, шитому белыми нитками уголовному делу».

«Это не просто давление на меня лично — это удар по всей Гагаузии, по нашим традициям самоуправления, по нашим правам и свободам. Это плевок в лицо всем нам. Это попытка растоптать нашу волю и наше право самим решать свою судьбу!», — подчеркнула Гуцул.

Башкан призвала соратников к дальнейшей работе, противостоянию. Она добавила, что им следует «не поддаваться страху, не опускать руки и не терять веру в нашу победу».

Заместитель Гуцул обратился к жителям Гагаузии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы.