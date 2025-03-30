Администрация Трампа сокращает сотни работников Института мира США

Практически все сотрудники «Института мира» или USIP (United States Institute of Peace) были уволены по решению администрации президента Дональда Трампа.

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Как сообщает местная газета Washington Post со ссылкой на сотрудников организации, это учреждение Конгресса США.

«Администрация Трампа в ускоренном порядке уволила персонал "Института мира" США. Были уволены от 200 до 300 человек, почти весь персонал штаб-квартиры института», - заявило издание.

Также сообщается, что кому-то из сотрудников предложили выходное пособие и продлить медицинскую страховку еще на один месяц взамен подачи заявления в суд.

United States Institute of Peace занимается содействием разрешению и предотвращению конфликтов по всему миру.