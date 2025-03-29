Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала соратников продолжить борьбу за права автономии после её ареста.

Об этом она написала в Telegram-канале.

«Мои соратники! Продолжайте отстаивать наши ценности, защищать права гагаузского народа и всех граждан, верящих в честность и справедливость. Наша сила в единстве. И только вместе мы сможем противостоять беззаконию», — говорится в сообщении.

По словам Гуцул, настоящая борьба только начинается. Она также призвала не поддаваться страху и не терять веру в победу.

Заместитель Гуцул обратился к жителям Гагаузии

«Никакие репрессии не смогут заставить нас молчать, никакие ложные обвинения не заставят нас отказаться от борьбы за наши интересы, за будущее Гагаузии и всей страны. Они думают, что, заперев меня, подавят ваш гнев, вашу силу духа. Но они ошибаются», — добавила Гуцул.

Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул на 20 суток. Её обвиняют по четырём статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году.

Ранее первый замглавы Гагаузии Илья Узун призвал жителей автономии сплотиться после ареста Гуцул.