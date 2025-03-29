Гуцул призвала соратников продолжить борьбу за права автономии после её ареста

RT на русском

Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала соратников продолжить борьбу за права автономии после её ареста.

Об этом она написала в Telegram-канале.

«Мои соратники! Продолжайте отстаивать наши ценности, защищать права гагаузского народа и всех граждан, верящих в честность и справедливость. Наша сила в единстве. И только вместе мы сможем противостоять беззаконию», — говорится в сообщении.

По словам Гуцул, настоящая борьба только начинается. Она также призвала не поддаваться страху и не терять веру в победу.

Заместитель Гуцул обратился к жителям Гагаузии

«Никакие репрессии не смогут заставить нас молчать, никакие ложные обвинения не заставят нас отказаться от борьбы за наши интересы, за будущее Гагаузии и всей страны. Они думают, что, заперев меня, подавят ваш гнев, вашу силу духа. Но они ошибаются», — добавила Гуцул.

Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул на 20 суток. Её обвиняют по четырём статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году.

Ранее первый замглавы Гагаузии Илья Узун призвал жителей автономии сплотиться после ареста Гуцул.