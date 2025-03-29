Президент Финляндии заявил, что США должны будут воевать за Украину

США должны будут вступить в боевые действия на стороне Украины и подать пример союзникам по НАТО. Об этом в интервью France 24 заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Стубб считает, что гарантии безопасности Киеву должны обеспечивать накачанная западными вооружениями украинская армия, а также миротворческий контингент ЕС. Если этих сил окажется недостаточно, а ситуация обострится, в боевые действия должна будет вступить армия США со своими вооружениями, разведданными и ресурсами.

«Должно быть некое соглашение, например, если дела пойдут совсем плохо, Америка вступит в бой», — сказал он.

Президент Финляндии также высказался за интеграцию Киева в ЕС и НАТО. При этом он осознает, что вступление в альянс сейчас невозможно, и поэтому предлагает «компромисс».

«Компромиссом сегодня было бы предоставление Украине возможности немедленно вступить в НАТО, если русские грубо нарушат мирный договор», — заявил Стубб.

Накануне Зеленский заявил, что проведет встречу с представителями стран, которые на «100% будут готовы отправить свои войска на Украину».

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Россия выступает категорически против развертывания военного контингента иностранных государств на Украине.