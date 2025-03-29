Джонсон назвал способ заставить США серьезно относиться к Европе

Европейским странам следует доказать, что они не сидят на шее у США, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом пишет Daily Mail.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность Североатлантического альянса. Кроме того, он требовал, чтобы все входящие в НАТО государства повысили расходы на оборону до 5% от ВВП.

«Мы, европейцы, должны сохранить западный альянс и при этом ответить на основное обвинение в нахлебничестве. Есть только один хороший способ заставить США серьезно относиться к обороне Европы — и это значит показать, что мы сами относимся к ней серьезно», — подчеркнул Джонсон.

По его словам, американский избиратель знает, что на содержание баз в Европе страна тратит порядка $100 млрд в год.

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Джонсон уточнил, что жители США недовольны недостаточным развитием системы соцзащиты страны на фоне огромных расходов на оборону Европы.