Комиссар ЕС призвала Сербию не включать Вулина в состав кабмина

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос после интервью вице-премьера Сербии Александра Вулина агентству РИА Новости призвала власти страны не включать его в состав правительства.

«Надеюсь, что господин Вулин не будет в новом правительстве», — цитирует еврокомиссара РИА Новости.

Она обвинила его в том, что он действует антиевропейски.

Кос добавила, что «флирт с Москвой» не поможет официальному Белграду на европейском пути.

Ранее Вулин выразил уверенность, что Сербия никогда не станет членом Евросоюза.

Он подчеркнул, что Сербия уже потратила десятилетия, пытаясь вступить в ЕС, поэтому было бы безответственно заявить, что это больше не важно, однако он отметил, что в настоящий момент перед страной стоит задача лучше узнать, какие возможности даёт БРИКС.