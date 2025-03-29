Экс-премьер Италии рассказал о просьбе Зеленского для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский просил узнать у властей Бразилии и Китая, смогут ли они оказать какую-либо поддержку Киеву.

Об этом рассказал бывший премьер-министр Италии Массимо Д’Алема в интервью газете La Repubblica.

«У меня был разговор с Зеленским в кулуарах одной из инициатив по Балканам. И тогда он ясно дал мне понять, что Украина находится под угрозой катастрофы, потому что США рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны (...) Зеленский попросил меня поехать в Китай и Бразилию, чтобы узнать, могут ли Луис Инасиу Лула да Силва и Си Цзиньпин что-то сделать», — приводит издание слова политика.

Д’Алема исполнил просьбу украинского лидера и отправился в Бразилию, однако Лула да Силва «чуть не выгнал его», подчеркнув, что ситуация вокруг украинского кризиса является «сугубо проблемой Вашингтона».

В Раде прокомментировали слова Зеленского о переговорах с Россией

27 марта Зеленский заявил, что Великобритания и Франция будут представлять Европу на мирных переговорах по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что еще до окончания конфликта за столом переговоров должны оказаться европейские представители.