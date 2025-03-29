Отказ властей ФРГ от восстановления «Северных потоков» и поставок российского газа превратится в суицид для немцев. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, сообщает РИА Новости.

Нимайер отметил, что он согласен с мнением главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал немецких политиков, выступающих против восстановления «Северных потоков», «больными людьми или самоубийцами».

«Это как суицид для всей немецкой промышленности и экономики, следовательно, для всего немецкого народа», — сказал Нимайер.

По его словам, жители страны не смогут платить за отопление и свет, если цены на газ вырастут.

Политик отметил, что против возобновления поставок из РФ особенно резко выступают члены партии «Зелёных». Так, крайне антироссийски настроены вице-канцлер Хабек и глава МИД Анналена Бербок.

Нимайер считает, что представители Германии (из числа нового кабинета министров) должны участвовать в переговорах о судьбе «Северных потоков», поскольку газопровод строился для немецких потребителей.

Ранее Сергей Лавров заявил, что немецкие политики, выступающие против восстановления «Северных потоков», — это больные люди или самоубийцы.