Вучич заявил о прибытии в Сербию сотрудников ФСБ

Представители Федеральной службы безопасности, приехавшие в Белград, приступили к расследованию событий 15 марта. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

«Вчера вечером приехали люди из ФСБ, утром они начали работать. Они осмотрят все наши установки. Останутся здесь на несколько дней, семь или восемь, после чего представят свою позицию, в том числе по поводу «звуковой пушки», чтобы развеять еще некоторые из лживых утверждений. Это нужно, чтобы мы могли показать, какими методами они (обвиняющие власть в использовании «звуковой пушки») пользуются, как вводят в заблуждение и как все это выглядит», — приводит слова Вучича газета «Вечерне новости».

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В Белграде 15 марта прошли массовые протесты против руководства Сербии. По данным МВД, число их участников превысило 100 тысяч. Ряд оппозиционных СМИ распространили кадры внезапно разбегающейся толпы, объяснив такое поведение применением властями некой ультразвуковой установки. МВД, агентство безопасности и информации и министерство обороны опровергли данные утверждения. Вучич заявил тогда, что готов уйти в отставку в случае предъявления доказательства ее применения.